Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск
Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова, сообщила пресс-служба Кремля
Главе государства доложили о ситуации на купянском и красноармейском направлениях. Так, на первом окружены до 5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а на втором — 5,5 тыс.
Группировка «Центр» завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен Купянск, рассказал Герасимов.
По его словам, подразделения группировки войск «Восток» развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях. Глава Генштаба добавил, что группировка войск «Север» успешно продвигается в южной части Волчанска, под контроль взято более 70% города.
Путин прибыл на встречу в военной форме.
В прошлый раз президент появился в военной форме на военных учениях «Запад-2025» 16 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Учения России и Белоруссии проходили на 41 полигоне с 12 по 16 сентября. Участие в них приняли 100 тыс. военнослужащих, также были задействованы около 10 тыс. единиц техники и различных систем вооружений.
