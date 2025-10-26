Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск. Ему доложили в том числе об окружении украинских войск под Купянском и Красноармейском

Video

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова, сообщила пресс-служба Кремля

Главе государства доложили о ситуации на купянском и красноармейском направлениях. Так, на первом окружены до 5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а на втором — 5,5 тыс.

Группировка «Центр» завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен Купянск, рассказал Герасимов.

По его словам, подразделения группировки войск «Восток» развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях. Глава Генштаба добавил, что группировка войск «Север» успешно продвигается в южной части Волчанска, под контроль взято более 70% города.

Путин прибыл на встречу в военной форме.

В прошлый раз президент появился в военной форме на военных учениях «Запад-2025» 16 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Учения России и Белоруссии проходили на 41 полигоне с 12 по 16 сентября. Участие в них приняли 100 тыс. военнослужащих, также были задействованы около 10 тыс. единиц техники и различных систем вооружений.