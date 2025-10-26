Путин поручил продолжить военную операцию по плану Генштаба
Вооруженные силы России должны продолжать военную операцию на Украине в соответствии с планами Генерального штаба, заявил президент Владимир Путин на совещании в пункте управления объединенной группировки войск.
В совещании приняли участие начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками, задействованными в зоне военной операции. Главе государства доложили о ситуации на купянском и красноармейском направлениях. Путин отметил успехи российской армии в районе Красноармейска и Димитрова, Купянска.
«Командующим группировкам войск необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил», — сказал Путин.
При этом, по словам президента, в приоритете остается обеспечение сохранности жизни российских военных. Путин также указал, что «в целях минимизации напрасных жертв» нужно принять меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих.
