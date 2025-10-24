 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

США не поддержали антироссийское заявление, которое Киев зачитал в ООН

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

США не присоединились к заявлению Украины, которое было зачитано в ООН, с обвинениями в адрес России. В нем Киев обвинил Москву в ведении «неспровоцированной войны». Ролик опубликован на YouTube-канале всемирной организации.

Заявление было зачитано перед началом заседания Совета Безопасности ООН. К нему присоединились более 40 стран, среди них — государства Евросоюза, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и несколько стран Восточной Европы.

Поддержавшие заявление страны выступили за территориальную целостность Украины и отвод российских войск. Американская делегация не вошла в этот список.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил, что практически все члены Евросоюза и НАТО объединились с целью нанесения стратегического поражения России, развязав против нее войну через «нацистский режим» в Киеве.

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Политика
Мэттью Уитакер

США в ночь на 23 октября ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Власти страны объяснили этот шаг тем, что президент России Владимир Путин не был «честен и откровенен» на переговорах по Украине. За день до этого стало известно об отмене саммита российского лидера с Дональдом Трампом.

В последнее время глава Белого дома неоднократно говорил о разочаровании в Путине из-за того, что не удается урегулировать конфликт на Украине. В конце сентября Трамп назвал украинский конфликт худшим со времен Второй мировой войны и выразил надежду, что его удастся завершить.

Как считает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пауза в переговорном процессе между Россией и Украиной затянулась из-за нежелания Киева приложить усилия для его ускорения. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной. Среди требований Москвы — признание ее новых территорий, нейтралитет Украины и ее отказ от военных союзов.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Валерия Доброва
Украина США ООН
