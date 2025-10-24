Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп ищет способы надавить как на Россию, так и на Украину, чтобы положить конец конфликту. Об этом он сказал Newsmax.
«Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на [президента России] Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на [президента Украины] Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжения давления, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня», — отметил Уитакер.
«Наиболее важным» результатом встречи главы Белого дома с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он назвал объявление о новых санкциях против России. По его словам, американский лидер становится «все более нетерпеливым» в отношении Москвы.
«У него [Трампа] есть все карты», — подчеркнул постпред. «И в конце концов он будет разыгрывать эти карты так, как сочтет нужным, чтобы продолжать создавать обстоятельства, позволяющие удержать Владимира Путина за столом переговоров», — уверен он.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила решение Трампа ввести новые санкции против России и отменить предстоящую в Венгрии встречу с Путиным тем, что он «не видит достаточного интереса» к «продвижению мяча к миру» со стороны России.
«Президент всегда утверждал, что введет санкции в отношении России, когда сочтет это уместным и необходимым, — и вчера был этот день», — заявила она.
Левитт отметила, что американский лидер выражал разочарование обеими сторонами конфликта и «всегда говорил, что для того чтобы договориться о хорошем мирном соглашении, обе стороны должны быть заинтересованы» в нем.
Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что саммит Трампа и Путина не исключен из повестки, но Вашингтон хочет убедиться в том, что «эта встреча принесет ощутимый положительный результат».
Под американские санкции попали «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, а также их дочерние компании. Министр финансов Скотт Бессент объяснил решение тем, что Путин не был «честен и откровенен» на переговорах об Украине. Президент России назвал этот шаг США попыткой оказать давление на Москву, но подчеркнул: «мы чувствуем себя уверенно, устойчиво».
Комментируя слова коллеги о саммите в Будапеште, президент России заявил, что встреча с Трампом скорее перенесена, а не отменена. По его словам, подойти к ней без подготовки, «легко», было бы ошибкой, поскольку она не принесла бы ожидаемых результатов, с чем американский лидер согласился.
