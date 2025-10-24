Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

У президента США есть все карты, которые он будет разыгрывать «так, как сочтет нужным», считает постпред при НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп ищет способы надавить как на Россию, так и на Украину, чтобы положить конец конфликту. Об этом он сказал Newsmax.

«Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на [президента России] Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на [президента Украины] Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжения давления, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня», — отметил Уитакер.

«Наиболее важным» результатом встречи главы Белого дома с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он назвал объявление о новых санкциях против России. По его словам, американский лидер становится «все более нетерпеливым» в отношении Москвы.

«У него [Трампа] есть все карты», — подчеркнул постпред. «И в конце концов он будет разыгрывать эти карты так, как сочтет нужным, чтобы продолжать создавать обстоятельства, позволяющие удержать Владимира Путина за столом переговоров», — уверен он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила решение Трампа ввести новые санкции против России и отменить предстоящую в Венгрии встречу с Путиным тем, что он «не видит достаточного интереса» к «продвижению мяча к миру» со стороны России.

«Президент всегда утверждал, что введет санкции в отношении России, когда сочтет это уместным и необходимым, — и вчера был этот день», — заявила она.

Левитт отметила, что американский лидер выражал разочарование обеими сторонами конфликта и «всегда говорил, что для того чтобы договориться о хорошем мирном соглашении, обе стороны должны быть заинтересованы» в нем.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что саммит Трампа и Путина не исключен из повестки, но Вашингтон хочет убедиться в том, что «эта встреча принесет ощутимый положительный результат».

Под американские санкции попали «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, а также их дочерние компании. Министр финансов Скотт Бессент объяснил решение тем, что Путин не был «честен и откровенен» на переговорах об Украине. Президент России назвал этот шаг США попыткой оказать давление на Москву, но подчеркнул: «мы чувствуем себя уверенно, устойчиво».

Комментируя слова коллеги о саммите в Будапеште, президент России заявил, что встреча с Трампом скорее перенесена, а не отменена. По его словам, подойти к ней без подготовки, «легко», было бы ошибкой, поскольку она не принесла бы ожидаемых результатов, с чем американский лидер согласился.