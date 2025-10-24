В Кремле оценили паузу в переговорах по Украине
Пауза в переговорном процессе между Россией и Украиной затянулась из-за нежелания Киева приложить усилия для его ускорения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так он ответил на вопрос, как Кремль оценивает ситуацию с урегулированием российско-украинского конфликта.
«Оцениваем как паузу, слишком уже затянувшуюся, которая возникла по причине нежелания киевского режима интенсифицировать этот переговорный процесс», — сказал Песков.
