В Кремле оценили паузу в переговорах по Украине

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пауза в переговорном процессе между Россией и Украиной затянулась из-за нежелания Киева приложить усилия для его ускорения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос, как Кремль оценивает ситуацию с урегулированием российско-украинского конфликта.

«Оцениваем как паузу, слишком уже затянувшуюся, которая возникла по причине нежелания киевского режима интенсифицировать этот переговорный процесс», — сказал Песков.

