Лавров отметил, что почти все страны ЕС и НАТО сплотились против России
Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что практически все члены Евросоюза и НАТО объединились с целью нанесения стратегического поражения России, развязав против нее войну через «нацистский режим» в Киеве. Об этом он сообщил на церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов.
Министр подчеркнул, что в текущем году отмечается 80-летие Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах и создания ООН. «Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии, которая объединила под своими знаменами со свастикой практически всю тогдашнюю Европу», — отметил Лавров.
Глава российского МИДа также обратил внимание на то, что из Берлина звучат «безответственные призывы» вновь сделать немецкую армию сильнейшей в Европе.
Ранее Лавров критиковал позицию европейских стран по украинскому урегулированию. На совместной пресс-конференции с главой МИД Эфиопии Гидеоном он заявил, что призывы к перемирию без устранения первопричин конфликта противоречат договоренностям, достигнутым между Путиным и Трампом на Аляске.
