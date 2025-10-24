Путин и Алиев договорились поддерживать контакты на разных уровнях

Ильхам Алиев и Владимир Путин (Фото: Global Look Press )

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев договорились поддерживать контакты на различных уровнях, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств также условились развивать торгово-экономические связи и совместные проекты.

«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки и некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.

Ранее в октябре Путин встретился с Алиевым на саммите в Таджикистане. На следующий день российский лидер заявил, что между странами не было кризиса межгосударственных отношений, это был «кризис эмоций». По его словам, если бы это был кризис отношений, не было бы роста торгово-экономических связей, а он продолжился.

Отношения двух стран обострились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в декабре 2024 года. Тогда погибло 38 человек, в том числе семь россиян. В феврале МИД Азербайджана потребовал закрыть «Русский дом» в столице, а в июне в Екатеринбурге было задержано несколько граждан Азербайджана по делу об убийстве 20-летней давности. После этого произошла серия арестов — сначала российских граждан в Азербайджане, а затем главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински и его сына.

Встреча Путина и Алиева в Душанбе началась с обсуждения причин катастрофы в Актау. Эти переговоры стали предвестником перезапуска двусторонних отношений, сам факт этих переговоров подтверждает, что Москва и Баку настроены на нормализацию отношений, отмечали опрошенные РБК эксперты.