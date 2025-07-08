Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

По словам главы Россотрудничества, в российском обществе нет уверенности в справедливости обвинений, которые Азербайджан выдвинул задержанным в июле россиянам

Евгений Примаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва убеждена, что россияне, которых в начале июля арестовали в Азербайджане, были задержаны незаконно. Об этом в интервью РБК заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Сейчас посольство в Азербайджане предпринимает все необходимые усилия, чтобы помочь нашим согражданам, которые были, как мы абсолютно убеждены, совершенно незаконно задержаны, причем с применением грубейшей силы, — сказал Примаков. — Думаю, мало кто в России верит в то, что эти айтишники являются наркоторговцами, как их назвали в Азербайджане. Понимаю, что следствие и суд разберутся. Но в нашем обществе уверенности в справедливости этих обвинений нет».

Video

Отношения России с Азербайджаном обострились после того, как 27 июня в Екатеринбурге российские силовики задержали 50 граждан Азербайджана по делам о нескольких убийствах, в том числе 24-летней давности. По ходу задержания некоторые из них были госпитализированы, двое скончались — как заявили в российском Следственном комитете, один умер от сердечной недостаточности. Баку выразил протест, а спустя несколько дней в Азербайджане силовики задержали восьмерых россиян по делу о транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Их арестовали на четыре месяца. На видео из суда у задержанных были видны синяки и кровоподтеки. Как стало известно, один из задержанных — разработчик по внедрению искусственного интеллекта, другие - сотрудники IT-компаний.

За последние полгода это не первое обострение в отношениях Москвы и Баку. В феврале Азербайджан потребовал от России закрыть Русский дом. Как рассказал РБК Примаков, сейчас организация в Баку не действует — до последнего времени культурные мероприятия проводил соответствующий отдел российского посольства. «Наш культурный центр в Баку был закрыт, и мы с этим не согласны. Азербайджанская сторона заявила, что наш культурный центр должен быть зарегистрирован в качестве местного юридического лица, как это обозначено в межправительственном соглашении, подписанном еще в 90-е годы. Мы многие годы запрашивали и МИД, и Минюст Азербайджана, как, по какой форме это должно быть сделано, но нам не отвечали. И сейчас, как мы понимаем, по совокупности разных причин и обстоятельств, Азербайджан вспомнил о том, что культурный центр, оказывается, не зарегистрирован», — рассказал глава Россотрудничества. Он обратил внимание на то, что двустороннее соглашение Баку при этом не денонсировал.