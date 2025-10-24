 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин поговорил по телефону с Алиевым

Путин провел телефонный разговор с Алиевым. Стороны подтвердили настрой на развитие торгово-экономических связей и совместных проектов в энергетике и транспорте, а также договорились продолжить контакты на разных уровнях.
Фото: Александр Казаков / ТАСС
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.

В продолжение беседы 9 октября на саммите СНГ в Душанбе лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.

«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере. <…> Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре Путин встретился с Алиевым на саммите в Таджикистане. На следующий день российский лидер заявил, что между странами не было кризиса межгосударственных отношений, это был «кризис эмоций». По его словам, если бы это был кризис отношений, не было бы роста торгово-экономических связей, а он продолжился.

Отношения двух стран обострились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в декабре 2024 года. Тогда погибли 38 человек, в том числе семь россиян. Алиев заявлял, что самолет был поврежден «в районе города Грозного». Путин принес ему извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России и пообещал компенсации.

Путин заявил, что среди причин ЧП с самолетом — присутствие в небе над российской территорией украинского БПЛА. Из-за него российской ПВО были выпущены две ракеты. По словам президента, они не ударили напрямую по самолету, а взорвались в нескольких метрах от него — борт был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами.

Появились кадры прогулки Путина с Алиевым, Токаевым и Рахмоном
Политика

Затем произошло еще несколько событий, негативно повлиявших на отношения Москвы и Баку. В феврале МИД Азербайджана потребовал закрыть «Русский дом» в столице, а в июне в Екатеринбурге были задержаны несколько граждан Азербайджана по делу об убийстве 20-летней давности. После этого произошла серия арестов — сначала российских граждан в Азербайджане, а затем главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински и его сына.

Встреча Путина и Алиева в Душанбе началась с обсуждения причин катастрофы в Актау. Эти переговоры стали предвестником перезапуска двусторонних отношений, сам факт этих переговоров подтверждает, что Москва и Баку настроены на нормализацию отношений, отмечали опрошенные РБК эксперты.

