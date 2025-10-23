Путин пошутил про санкции ЕС в отношении поставок унитазов

Путин пошутил про санкции ЕС в отношении поставок унитазов. Видео

Video

Президент Владимир Путин пошутил про запрет на поставки унитазов, который ввел Евросоюз. Ограничения, связанные с такой сантехникой, вошли в 19-й пакет санкций против России. Брюссель еще с 2023 года рассматривал подобные меры против Москвы.