Война санкций⁠,
0

Путин пошутил про санкции ЕС в отношении поставок унитазов. Видео

Путин пошутил про санкции ЕС в отношении поставок унитазов
Сюжет
Война санкций

Путин пошутил про санкции ЕС в отношении поставок унитазов. Видео
Video

Президент Владимир Путин пошутил про запрет на поставки унитазов, который ввел Евросоюз. Ограничения, связанные с такой сантехникой, вошли в 19-й пакет санкций против России. Брюссель еще с 2023 года рассматривал подобные меры против Москвы.

Читайте РБК в Telegram.

Теги
Персоны
унитаз Владимир Путин санкции ЕС видео
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
