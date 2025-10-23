Путин наградил погибшего военкора Зуева орденом Мужества

Прощание с погибшим в зоне СВО военкром Иваном Зуевым в Тюмени, 23 октября 2025 года (Фото: Сергей Русанов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин наградил посмертно военного корреспондента Ивана Зуева орденом Мужества, сообщает «РИА Новости». Об этом объявили на церемонии прощания, которая проходит в Тюмени.

«Иван награжден указом президента орденом Мужества. Церемония вручения пройдет отдельно», — объявила ведущая церемонии.

Иван Зуев погиб 16 октября во время выполнения редакционного задания в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Другой журналист агентства, Юрий Войткевич, получил тяжелые ранения.

Следственный комитет после гибели Зуева и ранения Войткевича возбудил дело об убийстве и воспрепятствовании журналистской деятельности. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» (туда входит агентство «РИА Новости»), телеведущий Дмитрий Киселев отметил, что Зуев «пал смертью храбрых». В Кремле подчеркнули, что Киев зачастую сознательно охотится за журналистами.

На гибель Зуева также отреагировали за рубежом. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что это «еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты». В свою очередь, МИД Китая осудил атаку на журналистов и призвал предотвратить повторение подобных трагедий.