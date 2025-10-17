 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Песков назвал преступлением гибель военкора Зуева в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Иван Зуев
Иван Зуев (Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости)

Киев зачастую сознательно охотится за журналистами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о погибшем 16 октября военкоре «РИА Новости» Иване Зуеве, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что это не первая украинская атака на журналистов. «Осознает ли киевский режим свои действия? Делается ли это с согласия Зеленского?» — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также выразил соболезнования родным и близким Зуева и назвал его смерть трагической. «Это преступление. Виновные должны понести ответственность», — заключил он.

В ООН прокомментировали гибель военкора Ивана Зуева
Политика
Иван Зуев

Военный корреспондент «РИА Новости» Иван Зуев погиб в результате удара беспилотника. В момент атаки он выполнял журналистское задания в Запорожской области. Другой журналист агентства, Юрий Войткевич получил тяжелые ранения.

Вскоре, 17 октября, Следственный комитет после гибели Зуева и ранения Войткевич возбудил дело об убийстве и воспрепятствовании журналистской деятельности. Смерть Зуева прокомментировал, в частности, гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» (туда входит агентство «РИА Новости»), телеведущий Дмитрий Киселев. «Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ. Он был мужественным и талантливым, смелым журналистом, сделал очень много», — сказал Киселев.

