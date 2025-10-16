 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Запорожской области погиб военкор «РИА Новости» Иван Зуев

Сюжет
Военная операция на Украине
Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара беспилотника, тяжелое ранение получил другой военкор, Юрий Войткевич. Запорожский губернатор Евгений Балицкий выразил соболезнования
Иван Зуев
Иван Зуев (Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости)

Военный корреспондент «РИА Новости» Иван Зуев погиб в результате удара беспилотника в ходе выполнения журналистского задания в Запорожской области, сообщает агентство.

Другой корреспондент, Юрий Войткевич тяжело ранен.

Оба работали в агентстве несколько лет. Зуеву в марте была объявлена благодарность президента, а летом 2024 года он получил премию за освещение деятельности Следственного комитета в ходе военной операции. Войткевич был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

При ударе дрона в Донбассе погиб французский фоторепортер
Политика
Антони Лалликан

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным и близким Зуева и пожелал Войткевичу выздоровления. Также соболезнования принес генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

В июле 2023 года погиб военный корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев, который попал под обстрел со стороны украинской армии в районе села Пятихатка Запорожской области. Ранения также получили корреспондент агентства Константин Михальчевский и два журналиста «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

В июне 2024 года президент Владимир Путин сообщил, что в зоне военной операции погибли по меньшей мере 30 российских журналистов. С тех пор о гибели своих сотрудников, освещавших боевые действия, сообщали еще несколько СМИ, как российских, так и зарубежных. В начале октября в Донбассе в результате атаки дрона погиб французский фоторепортер Антони Лалликан.

Наталия Анисимова
РИА Новости Запорожская область Военкор журналисты Военная операция на Украине Евгений Балицкий
