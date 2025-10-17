 Перейти к основному контенту
В ООН прокомментировали гибель военкора Ивана Зуева

ООН: гибель военкора Ивана Зуева служит примером высокой цены работы журналистов

Гибель российского военного корреспондента Ивана Зуева является очередным примером того, какую высокую цену платят сотрудники СМИ, работающие в зоне военных конфликтов, заявил «РИА Новости» представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Эта смерть — еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу», — сказал он.

В Запорожской области погиб военкор «РИА Новости» Иван Зуев
Общество
Иван Зуев

Военный корреспондент «РИА Новости» Зуев погиб 16 октября в результате удара беспилотника в ходе выполнения журналистского задания в Запорожской области. Вместе с ним ранения получил его коллега Юрий Войткевич.

Он проработал в агентстве несколько лет. Зуеву в марте была объявлена благодарность президента, а летом 2024 года он получил премию за освещение деятельности Следственного комитета в ходе военной операции. Войткевич был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным и близким Зуева и пожелал Войткевичу выздоровления. Также соболезнования принес генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

