В Пекине осудили удар ВСУ по военкору Ивану Зуеву в Запорожской области
Пекин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью военного корреспондента «РИА Новости» Ивана Зуева в результате удара беспилотника ВСУ и призвал предотвратить повторение подобных трагедий. Об этом заявил журналистам официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Китай последовательно выступает против преследований журналистов за их работу и настоятельно призывает обеспечить личную безопасность журналистов новостных организаций, чтобы предотвратить подобное в будущем», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.
Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области 16 октября во время журналистского задания. Другой корреспондент Юрий Войткевич получил тяжелое ранение.
Оба работали в агентстве несколько лет. Зуеву в марте была объявлена благодарность президента, а летом 2024 года он получил премию за освещение деятельности Следственного комитета в ходе военной операции. Войткевич был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Следственный комитет России возбудил дело об убийстве (ст. 105 Уголовного кодекса) и воспрепятствовании журналистской деятельности (ст. 144 Уголовного кодекса).
В июне 2024 года президент Владимир Путин сообщил, что в зоне военной операции погибли по меньшей мере 30 российских журналистов. С тех пор стало известно еще о нескольких случаях.
