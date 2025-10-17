 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Пекине осудили удар ВСУ по военкору Ивану Зуеву в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Иван Зуев
Иван Зуев (Фото: Александр Черных / «Коммерсантъ»)

Пекин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью военного корреспондента «РИА Новости» Ивана Зуева в результате удара беспилотника ВСУ и призвал предотвратить повторение подобных трагедий. Об этом заявил журналистам официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай последовательно выступает против преследований журналистов за их работу и настоятельно призывает обеспечить личную безопасность журналистов новостных организаций, чтобы предотвратить подобное в будущем», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

В ООН прокомментировали гибель военкора Ивана Зуева
Политика
Иван Зуев

Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области 16 октября во время журналистского задания. Другой корреспондент Юрий Войткевич получил тяжелое ранение.

Оба работали в агентстве несколько лет. Зуеву в марте была объявлена благодарность президента, а летом 2024 года он получил премию за освещение деятельности Следственного комитета в ходе военной операции. Войткевич был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Следственный комитет России возбудил дело об убийстве (ст. 105 Уголовного кодекса) и воспрепятствовании журналистской деятельности (ст. 144 Уголовного кодекса).

В июне 2024 года президент Владимир Путин сообщил, что в зоне военной операции погибли по меньшей мере 30 российских журналистов. С тех пор стало известно еще о нескольких случаях.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Военная операция на Украине МИД Китая Военкор Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
СК завел дело из-за гибели военкора «РИА Новости» в Запорожской области
Политика
Дмитрий Киселев прокомментировал гибель военкора Ивана Зуева
Общество
Военкор Филатов вышел на связь после атаки дрона в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Рэпера Oxxxymiron трижды оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Общество, 12:52
Суд арестовал квартиры бывшего топ-менеджера Альфа-банка в центре Москвы Общество, 12:52
На Вологодчине до конца года алкосети переформатируют в продуктовые Общество, 12:50
Личный бренд основателя помогает в найме сотрудников. Как его создатьПодписка на РБК, 12:49
Минобороны сообщило о восьми массированных и групповых ударах на Украине Политика, 12:48
Водитель пострадал при массовом ДТП на Президентском мосту в Ульяновске Общество, 12:44
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
В Москве после технических работ открылась Квартира Михаила Булгакова Life, 12:44
Венгрия обещала гарантировать беспрепятственный въезд Путина на саммит Политика, 12:41
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Путин собрал Совбез после разговора с Трампом Политика, 12:29
В Киеве и области на час отключили электричество Политика, 12:29
Минобороны заявило о взятии трех населенных пунктов в зоне спецоперации Политика, 12:28