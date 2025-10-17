СК завел дело из-за гибели военкора «РИА Новости» в Запорожской области

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Следственный комитет завел дело об убийстве и воспрепятствовании журналистской деятельности после гибели военкора «РИА Новости» Ивана Зуева в Запорожской области и ранения его коллеги Юрия Войткевича. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.105, ст.144 УК (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту гибели журналиста Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 октября украинские военные нанесли удары дронами по съемочной группе МИА «Россия сегодня» в Запорожской области. В результате Зуев погиб, а Войткевич тяжело ранен и находится на лечении.

Гибель военкора ранее прокомментировал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» (туда входит агентство "РИА Новости"), телеведущий Дмитрий Киселев. «Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ. Он был мужественным и талантливым, смелым журналистом, сделал очень много», — сказал Киселев.

Также на новость о смерти Зуева отреагировали в ООН. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эта смерть — «еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу».