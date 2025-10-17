 Перейти к основному контенту
СК завел дело из-за гибели военкора «РИА Новости» в Запорожской области

СК завел дело из-за гибели военкора «РИА Новости» Зуева в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Следственный комитет завел дело об убийстве и воспрепятствовании журналистской деятельности после гибели военкора «РИА Новости» Ивана Зуева в Запорожской области и ранения его коллеги Юрия Войткевича. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.105, ст.144 УК (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту гибели журналиста Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 октября украинские военные нанесли удары дронами по съемочной группе МИА «Россия сегодня» в Запорожской области. В результате Зуев погиб, а Войткевич тяжело ранен и находится на лечении.

В Запорожской области погиб военкор «РИА Новости» Иван Зуев
Общество
Иван Зуев

Гибель военкора ранее прокомментировал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» (туда входит агентство "РИА Новости"), телеведущий Дмитрий Киселев. «Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ. Он был мужественным и талантливым, смелым журналистом, сделал очень много», — сказал Киселев.

Также на новость о смерти Зуева отреагировали в ООН. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эта смерть — «еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу».

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Запорожская область Военкор РИА Новости Военная операция на Украине атака дронов
