Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на убийство военкора Зуева
Россия требует от гендиректора ЮНЕСКО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и верховного комиссара ООН по правам человека «добросовестно исполнить свои обязанности» и осудить убийство военного корреспондента «РИА Новости» Ивана Зуева, сообщила представитель МИДа Мария Захарова.
Она призвала принять «исчерпывающие меры по недопущению подобного» в дальнейшем. «Будем настойчиво добиваться от международных инстанций надлежащей правовой оценки этого умышленного убийства и других преступлений киевской хунты против мирных граждан», — сказала она.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также призвала международные организации начать расследование обстоятельств гибели Зуева.
Зуев погиб в результате удара беспилотника. В момент атаки он выполнял журналистское задание в Запорожской области. Другой журналист агентства, Юрий Войткевич, получил тяжелые ранения, ему оказывается необходимая помощь.
Возбуждено уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании журналистской деятельности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал убийство военкора преступлением.
