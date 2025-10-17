 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на убийство военкора Зуева

Сюжет
Военная операция на Украине
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте Иване Зуеве на медиафасаде здания агентства &laquo;Россия сегодня&raquo;, Москва, 17 октября 2025 года
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте Иване Зуеве на медиафасаде здания агентства «Россия сегодня», Москва, 17 октября 2025 года (Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости)

Россия требует от гендиректора ЮНЕСКО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и верховного комиссара ООН по правам человека «добросовестно исполнить свои обязанности» и осудить убийство военного корреспондента «РИА Новости» Ивана Зуева, сообщила представитель МИДа Мария Захарова.

Она призвала принять «исчерпывающие меры по недопущению подобного» в дальнейшем. «Будем настойчиво добиваться от международных инстанций надлежащей правовой оценки этого умышленного убийства и других преступлений киевской хунты против мирных граждан», — сказала она.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также призвала международные организации начать расследование обстоятельств гибели Зуева.

Зуев погиб в результате удара беспилотника. В момент атаки он выполнял журналистское задание в Запорожской области. Другой журналист агентства, Юрий Войткевич, получил тяжелые ранения, ему оказывается необходимая помощь.

Дмитрий Киселев прокомментировал гибель военкора Ивана Зуева
Общество
Дмитрий Киселев&nbsp;и Иван Зуев (слева направо)&nbsp;

Возбуждено уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании журналистской деятельности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал убийство военкора преступлением.

