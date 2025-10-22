В Генштабе предупредили о росте угрозы ударов по жилым массивам

В Генштабе России сообщили о росте угрозы ударов по жилым массивам

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали чаще использовать дальнобойные дроны для ударов по территории России, это создает угрозу важным объектам и жилым массивам, заявил на брифинге замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников <...> возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов», — сказал он.

Цимлянский добавил, что российские резервисты в соответствии с новым законопроектом могут направляться на сборы для защиты объектов жизнеобеспечения и противодействия беспилотникам в своем регионе. Он подчеркнул, что ни о какой мобилизации речь не идет.

В июне Минобороны Украины заявило, что ВСУ увеличат количество атак дронами дальнего радиуса действия. Через месяц эту угрозу повторил президент Владимир Зеленский.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским и критическим объектам ВС России уничтожают инфраструктуру, которая используется для поддержания военно-промышленного комплекса Украины. В российском Минобороны подчеркивали, что не наносят удары по гражданским объектам.

15 октября немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия в рамках инициативы по противовоздушной обороне (Enduring Action on Air Defence, EAAD initiative) выделит €400 млн на закупку беспилотников большой дальности для Украины. На финансирование украинской армии в рамках PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины») согласились Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада.

Москва осуждает иностранную военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин говорил, что если у Вооруженных сил Украины закончатся патроны и финансирование, то конфликт закончится через месяц — два.