Зеленский пригрозил «новыми дальнобойными ударами»

Зеленский заявил, что Украина готовит «новые дальнобойные удары», и рассказал об активной обороне ВСУ. Умеров в июне говорил о планах Киева нарастить число атак дальнобойными дронами

Андрей Хнатов, Александр Сырский, Рустем Умеров и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Украина готовит «новые дальнобойные удары», заявил президент страны Владимир Зеленский после совещания с военными и министром обороны Рустемом Умеровым.

Украинский президент рассказал в телеграм-канале, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Игнатовым ситуацию на ключевых направлениях, в частности, на покровском, новопавловском, в Харьковской области и приграничных районах Сумской области.

По словам Зеленского, украинские войска активно обороняются.

Также украинский президент сообщил, что на совещании обсуждалась работа с партнерами Киева по поставкам оружия и расширению совместного производства оборонительных средств. Зеленский говорит, что на данный момент около 40% такого вооружения производится на Украине. В рамках планов по увеличению этого показателя он анонсировал «регуляторные, финансовые и кадровые» изменения.

В конце июня глава Минобороны Умеров заявил, что Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов, «чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов».

Российские силы противовоздушной обороны регулярно сбивают украинские дроны в ряде регионов. В интервью РБК на ПМЭФ мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что столичная система ПВО работает на оценку «высший класс» и сбивает почти 100% целей.