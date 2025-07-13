Зеленский пригрозил «новыми дальнобойными ударами»
Украина готовит «новые дальнобойные удары», заявил президент страны Владимир Зеленский после совещания с военными и министром обороны Рустемом Умеровым.
Украинский президент рассказал в телеграм-канале, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Игнатовым ситуацию на ключевых направлениях, в частности, на покровском, новопавловском, в Харьковской области и приграничных районах Сумской области.
По словам Зеленского, украинские войска активно обороняются.
Также украинский президент сообщил, что на совещании обсуждалась работа с партнерами Киева по поставкам оружия и расширению совместного производства оборонительных средств. Зеленский говорит, что на данный момент около 40% такого вооружения производится на Украине. В рамках планов по увеличению этого показателя он анонсировал «регуляторные, финансовые и кадровые» изменения.
В конце июня глава Минобороны Умеров заявил, что Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов, «чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов».
Российские силы противовоздушной обороны регулярно сбивают украинские дроны в ряде регионов. В интервью РБК на ПМЭФ мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что столичная система ПВО работает на оценку «высший класс» и сбивает почти 100% целей.
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