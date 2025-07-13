 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский пригрозил «новыми дальнобойными ударами»

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что Украина готовит «новые дальнобойные удары», и рассказал об активной обороне ВСУ. Умеров в июне говорил о планах Киева нарастить число атак дальнобойными дронами
Андрей Хнатов, Александр Сырский, Рустем Умеров и Владимир Зеленский
Андрей Хнатов, Александр Сырский, Рустем Умеров и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Украина готовит «новые дальнобойные удары», заявил президент страны Владимир Зеленский после совещания с военными и министром обороны Рустемом Умеровым.

Украинский президент рассказал в телеграм-канале, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Игнатовым ситуацию на ключевых направлениях, в частности, на покровском, новопавловском, в Харьковской области и приграничных районах Сумской области.

По словам Зеленского, украинские войска активно обороняются.

Также украинский президент сообщил, что на совещании обсуждалась работа с партнерами Киева по поставкам оружия и расширению совместного производства оборонительных средств. Зеленский говорит, что на данный момент около 40% такого вооружения производится на Украине. В рамках планов по увеличению этого показателя он анонсировал «регуляторные, финансовые и кадровые» изменения.

Зеленский заявил о возобновлении поставок американского оружия на Украину
Политика
Владимир Зеленский

В конце июня глава Минобороны Умеров заявил, что Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов, «чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов».

Российские силы противовоздушной обороны регулярно сбивают украинские дроны в ряде регионов. В интервью РБК на ПМЭФ мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что столичная система ПВО работает на оценку «высший класс» и сбивает почти 100% целей.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский Александр Сырский ВСУ Дальнобойное оружие
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Александр Сырский фото
Александр Сырский
военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Материалы по теме
Берлин поставит Киеву первые дальнобойные ракеты к концу июля
Политика
Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойного оружия
Политика
Киев пригрозил увеличить число ударов дальнобойными дронами по России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
В результате двух перестрелок в Кентукки пострадали несколько человек Общество, 23:08
«Челси» обыграл ПСЖ в первом тайме финала клубного чемпионата мира Спорт, 23:01
Президент Германии выступил за возвращение обязательного призыва в армию Политика, 22:42
Инспекторы МАГАТЭ услышали сотни выстрелов около Запорожской АЭС Политика, 22:23
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Зеленский пригрозил «новыми дальнобойными ударами» Политика, 22:08
Над Курской областью сбили два беспилотника за 20 минут Политика, 22:04
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Школьники из России победили в 57-й Международной химической олимпиаде Общество, 21:53
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
В Екатеринбурге 31 человек отравился хлором в термальном комплексе Общество, 21:30
Синнер обыграл Алькараса и впервые в карьере стал победителем Уимблдона Спорт, 21:26
Звезды НХЛ разгромили игроков КХЛ в «Матче года» с перевесом в 12 шайб Спорт, 21:18
Сенатор Грэм посоветовал следить за новостями насчет активов России Политика, 21:18
Роднина назвала Туктамышеву уникумом женского фигурного катания Спорт, 21:06