В Генштабе сообщили, что будут защищать набранные резервисты

Резервистов смогут направлять на сборы для защиты объектов жизнеобеспечения, сообщил Цимлянский. Он отметил, что резервистов не будут привлекать к участию в военной операции или выполнению задач за пределами России

Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Резервисты, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве, в соответствии с новым законопроектом могут направляться на сборы для защиты объектов жизнеобеспечения в своем регионе, противодействию беспилотникам. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России», — отметил он. По словам замначальника управления, резервисты до этого проходят обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовкам и только после завершения подготовки допускаются к самостоятельному выполнению задач.

Цимлянский напомнил, что резервисты — люди, ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах, которые затем добровольно заключили контракт о пребывании в резерве.

«Ни о какой мобилизации речь не идет. Обращаю ваше внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв, и обращаюсь с просьбой не реагировать на разные инсинуации на эту тему», — сказал он.

По его словам, резервистов не будут привлекать к участию в военной операции или выполнению задач за пределами России. «Важно отметить, что в соответствии с законопроектом резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами Российской Федерации, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона, что подтверждается отдельными пунктами контракта», — заключил он.



13 октября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым устанавливаются условия привлечения находящихся в резерве к выполнению задач в мирное время. Его подготовило Минобороны России.

Авторы инициативы предложили прописать в законе «Об обороне», что для выполнения отдельных задач при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций (КТО), а также при использовании Вооруженных сил за пределами России могут привлекаться граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил. Их будут призывать на специальные сборы. Решение об этом будет принимать президент.

Он также будет определять порядок прохождения специальных сборов. Их продолжительность не может превышать двух месяцев. Дополнительно в законе «О статусе военнослужащих» предлагается прописать, что резервисты в период прохождения специальных сборов могут получать дополнительные денежные выплаты.