Фото: VHarasymiv / Shuttestock

Германия в рамках инициативы по противовоздушной обороне (Enduring Action on Air Defence, EAAD initiative) выделит €400 млн на закупку беспилотников большой дальности для Украины. Об этом немецкий министр обороны Борис Писториус заявил в ходе заседания контактной группы по Украине.

«Это поможет Украине достигать российские логистические ресурсы за линией фронта», — добавил глава Минобороны Германии.

Германия предоставит Украине дополнительную поддержку на сумму более €2 млрд на «удовлетворение ряда неотложных потребностей», отметил Писториус и уточнил, что общий объем помощи в этом году достигнет €9 млрд.

На финансирование украинской армии в рамках PURL согласились Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада. Глава МИД Украины Андрей Сибига также сообщил, что еще семь стран намерены присоединиться к программе.

В августе министр финансов Германии Кристиан Линднер попросил вдвое сократить военную поддержку Украины, чтобы сэкономить бюджет. Немецкая оппозиция и депутаты из правящей коалиции предупредили, что так Берлин «пожертвует миром и свободой».

До этого Bild писал, что Минобороны Германии запланировало передать Украине около €9,2 млрд, однако правительство одобрило только €8,3 млрд. Таким образом, ведомству придется искать почти €1 млрд на помощь вне бюджета.

Москва осуждает иностранную военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин говорил, что если у Вооруженных сил Украины закончатся патроны и финансирование, то конфликт закончится через месяц — два.