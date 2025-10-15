 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Германия выделит Украине €400 млн на дроны большой дальности

Писториус: Германия выделит Киеву €430 млн на закупку дронов большой дальности
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: VHarasymiv / Shuttestock
Фото: VHarasymiv / Shuttestock

Германия в рамках инициативы по противовоздушной обороне (Enduring Action on Air Defence, EAAD initiative) выделит €400 млн на закупку беспилотников большой дальности для Украины. Об этом немецкий министр обороны Борис Писториус заявил в ходе заседания контактной группы по Украине.

«Это поможет Украине достигать российские логистические ресурсы за линией фронта», — добавил глава Минобороны Германии.

Германия предоставит Украине дополнительную поддержку на сумму более €2 млрд на «удовлетворение ряда неотложных потребностей», отметил Писториус и уточнил, что общий объем помощи в этом году достигнет €9 млрд.

На финансирование украинской армии в рамках PURL согласились Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада. Глава МИД Украины Андрей Сибига также сообщил, что еще семь стран намерены присоединиться к программе.

Зеленский встретится с желающим пересмотреть помощь Киеву Бабишем
Политика
Андрей&nbsp;Бабиш

В августе министр финансов Германии Кристиан Линднер попросил вдвое сократить военную поддержку Украины, чтобы сэкономить бюджет. Немецкая оппозиция и депутаты из правящей коалиции предупредили, что так Берлин «пожертвует миром и свободой».

До этого Bild писал, что Минобороны Германии запланировало передать Украине около €9,2 млрд, однако правительство одобрило только €8,3 млрд. Таким образом, ведомству придется искать почти €1 млрд на помощь вне бюджета.

Москва осуждает иностранную военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин говорил, что если у Вооруженных сил Украины закончатся патроны и финансирование, то конфликт закончится через месяц — два.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Валерия Доброва, Мария Васильева Мария Васильева
Борис Писториус Германия Украина вооружение беспилотники
Материалы по теме
ЕС отверг единоличную ответственность за помощь Украине в конфликте
Политика
В конгрессе США предложили урезать помощь Украине
Политика
В Берлине заявили, что Трамп продолжил помощь Украине под влиянием Мерца
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Euractiv сообщил о первом «нет», сказанном главой ЕК администрации Трампа Политика, 20:56
Путин назвал неуместным благодушие при подготовке к отопительному сезону Политика, 20:43
Российский чемпион НХЛ выбыл на пять месяцев из-за травмы Спорт, 20:43
Мэр Бостона ответила на угрозу Трампа лишить город матчей ЧМ-2026 Спорт, 20:40
Германия выделит Украине €400 млн на дроны большой дальности Политика, 20:35
Apple представила новый и самый мощный iPad Pro Технологии и медиа, 20:34
Как «Рамштайн» собирал €3 млрд на закупки оружия для Украины Политика, 20:26
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Почти на всей Украине ввели аварийные графики отключения света Политика, 20:22
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Суд подтвердил взыскание с Тинькова 40 млн руб. в пользу Дерипаски Бизнес, 20:16
Мосбиржа в ноябре проведет делистинг расписок NanduQ (ранее QIWI) Инвестиции, 20:16
Новак заявил о планах России работать на нефтяных месторождениях в Сирии Политика, 20:00
Минфин сравнил трудноизвлекаемые запасы с куклой Лабубу Бизнес, 19:54
Белгородский мэр предупредил об ограничении работы уличного освещения Общество, 19:36