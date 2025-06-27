Киев пригрозил увеличить число ударов дальнобойными дронами по России

Минобороны Украины заявило, что ВСУ увеличат количество атак дронами дальнего радиуса действия. Большинство украиснких дронов успешно сбиваются, эффективность работы ПВО Москвы Собянин оценивал почти в 100%

Фото: Сергей Коровайный / Reuters

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены увеличить число атак дронами дальнего радиуса действия, его слова цитирует «РБК Украина».

По его словам, Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов, «чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов».

Всего, по словам Умерова, в этом году ВСУ поставят более 4 млн дронов, пишет «Страна». Также Украина, по его словам, начинает использовать дроны-перехватчики.

Минобороны России и власти регионов регулярно отчитываются о сбитых украинских беспилотниках над российской территорией. В интервью РБК на ПМЭФ мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что система противовоздушной обороны Москвы работает на «высший класс» и сбивает почти 100% целей.

Весной 2024 года министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров сообщил, что Украина в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с 2023 годом. Речь идет о дронах с радиусом действия от 700 до 1 тыс. км.

Тогда главком ВСУ Александр Сырский назвал одним из приоритетов развитие беспилотных систем. Позднее президент страны Владимир Зеленский обозначил цель произвести не менее 1 млн дронов в 2024 году.

В сентябре того же года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что у украинских военных есть беспилотники, способные достичь целей на российской территории на расстоянии до 1800 км.

Производство дронов в России также признано одной из ключевых государственных задач и находится в приоритете на уровне президента и правительства. В частности, президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость ускорения производства беспилотников, как авиационных, так и морских, а также роботизированных платформ многоцелевого применения.