Зеленский и Шмыгаль обсудили частоту дальнобойных ударов
Президент Украины Владимир Зеленский и новый министр обороны Денис Шмыгаль обсудили частоту «дипстрайков». Об этом сообщил украинский президент.
«Также обсудили обеспечение частоты дипстрайков (ударов вглубь обороны противника) — частоту наших ударов, приоритетные задачи», — написал Зеленский.
Доклад Шмыгаля также касался «аудита договоренностей», которые касаются дронов и дронов-перехватчиков, сообщил Зеленский. По его словам, Шмыгаль в понедельник новый министр обороны представит программу работы министерства и ключевые приоритеты. Они будут реализованы «краткосрочно» — «в последующие недели и среднесрочно — в следующие шесть месяцев».
Это первый доклад Шмыгаля в качестве глава Минобороны — его назначили накануне.
О том, что Украина может наносить удары в глубине России, ранее заявлял канцлер Германии Фридрих Мерц. Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что если такое решение будет принято, оно будет «достаточно опасным» и будет идти вразрез с усилиями по урегулированию конфликта на Украине.
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