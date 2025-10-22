В Верховной раде заявили о срыве отопительного сезона на Украине

Фото: Ed Ram / Getty Images

Отопительный сезон на Украине оказался «под огромным вопросом» из-за повреждения газовой системы, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

«Много вижу вопросов, почему отопление не включают? Отвечаю: нам выбили практически всю газовую систему. Здесь мы также не готовились. Поэтому отопление этой зимой также будет под огромным вопросом», — написал он.

Кроме того, Гончаренко прокомментировал проблемы с электричеством. Его, по словам депутата, систематически выбивает, в то время как защиты энергетических объектов нет — «просто ее не построили».

Утром 22 октября украинское Минэнерго сообщило о нанесенных по энергетической инфраструктуре страны ударах. В ведомстве также предупредили о введении аварийных отключений в большинстве регионов Украины.

Объявление Минэнерго опубликовало на фоне действующей на всей территории Украины воздушной тревоги и последовало за ночными взрывами в Киеве, Днепре, а также в Одесской области и на подконтрольной Украине части Запорожской области. До этого, 20 октября, бывший министр экономики Украины и глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявил, что блэкаутов Украине не избежать.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.