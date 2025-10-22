 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
По всей Украине объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине

На всей территории Украины действует воздушная тревога, свидетельствуют данные об оповещениях.

Ночью в Киеве, Днепре, а также в Одесской области и на подконтрольной Украине части Запорожской области прогремели взрывы. «Суспільне» ночью более пяти раз сообщало о взрывах в украинской столице. Мэр города Виталий Кличко предупреждал о работе сил ПВО.

В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы
Политика

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Софья Полковникова
Украина Воздушная тревога взрывы
