Военная операция на Украине⁠,
В ЕС назвали срок, который Украина будет «держаться на плаву»

El Pais: Украине хватит денег только до марта 2026-го
Сюжет
Военная операция на Украине
Денежных средств Украине хватит только до конца первого квартала 2026 года. Как пишет El Pais, в связи с этим ЕС рассматривает возможность выделить Киеву «репарационный кредит» за счет российских замороженных активов
Фото: Дмитрий Ларин / Shutterstock
Украине хватит финансовых средств только до конца марта 2026 года, чтобы «продержаться на плаву», сообщает газета El Pais со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Как отмечает издание, Киев сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. Именно в связи с этим Еврокомиссия решила предоставить Украине «репарационный кредит» в виде облигаций с нулевым купоном на сумму €140 млрд за счет замороженных российских активов.

Как писал ранее Politico, без кредита ЕС Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере $60 млрд в течение следующих двух лет. Схожие оценки давала и украинская сторона: в середине сентября глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что если конфликт на Украине будет продолжаться, то Киеву потребуется не менее $120 млрд в 2026 году на военные расходы. Тогда же глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сказал, что западной помощи не хватит Украине в 2026 году, из-за чего может образоваться дыра. По его словам, не хватает $10 млрд.

Шмыгаль назвал, сколько нужно Украине на военные расходы в 2026 году
Политика
Фото:Денис Шмыгаль (РИА Новости)

В июле Financial Times писала, что Евросоюз срочно изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины «в размере до $19 млрд» в 2026 году, среди них — использование замороженных российских активов.

ЕК в сентябре высказала идею выделять Украине «репарационный кредит» в течение еще двух-трех лет, но ждала одобрения европейских лидеров, прежде чем выдвинуть конкретное предложение. Основная часть активов — около €170 млрд — хранится в депозитарии Euroclear, находящемся в Брюсселе. Бельгия выступила против их использования для выделения кредита Украине из-за опасений будущих правовых последствий.

Bloomberg сообщал, что ЕС планирует 23 октября принять решение насчет «репарационного кредита». Тогда пройдет саммит лидеров стран — членов союза.

Россия считает незаконным любое использование заблокированных активов, а также доходов, полученных от них. Президент Владимир Путин заявил, что нарушение международных правил и «присвоение чужих средств» приведут к серьезным последствиям для тех, кто решится на такие действия. В Кремле подчеркивали, что при использовании российских средств для поддержки Украины могут быть поданы иски в международные суды.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Евросоюз Украина финансы Бюджет дефицит
