Украинцам посоветовали купить свечи и готовиться к «8 часам в темноте»

Фото: Leon Neal / Getty Images

Жителям Украины следует быть готовыми к регулярным и продолжительным отключениям света в начавшемся отопительном сезоне, сообщил бывший министр экономики страны и глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов. По его словам, блэкаутов Украине не избежать.

«Готовимся восемь часов сидеть в темноте, есть холодную еду, опоздать на работу, стоять в пробке, бояться стрельбы», — написал бывший чиновник на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Милованов напомнил о необходимых мерах на случай экстренного отключения электричества: следует зарядить пауэрбанки, проверить фонарики, купить свечи, набрать воды в емкости, собрать запасную теплую одежду и аптечку.

«Конечно, генераторы, батареи, фонарики, еда, вода, отопление, связь, план А, план Б и т.д. имеют решающее значение», — пояснил экономист.

С начала октября 2025 года из разных частей Украины поступают сообщения о внеплановых отключениях электричества. Так, 10 октября, энергокомпания ДТЭК сообщила об оставшихся без света 28 тыс. абонентах в Киевской области.

15 октября экстренные отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.

19 октября в Черниговской области с перебоями в поставках электричества столкнулись примерно 55 тыс. абонентов. Компания «Черниговоблэнерго» объяснила случившееся повреждением одного из своих объектов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.