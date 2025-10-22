 Перейти к основному контенту
Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергетике после ночных взрывов

В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения
Сюжет
Военная операция на Украине
Значительные повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в Одессе, в Киеве, Киевской и Днепропетровской области введены экстренные отключения
Мужчина светит фонариком рядом с жилым зданием во время отключения электроэнергии, Чернигов, 21 октября 2025 года
Мужчина светит фонариком рядом с жилым зданием во время отключения электроэнергии, Чернигов, 21 октября 2025 года (Фото: Алина Смутко / Reuters)

По энергетической инфраструктуре Украины были нанесены удары, сообщило украинское Минэнерго в телеграм-канале.

«В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения», — заявили в ведомстве.

Ночью в Киеве, Днепре, а также в Одесской области и на подконтрольной Украине части Запорожской области прогремели взрывы. Сейчас на всей территории Украины действует воздушная тревога.

О повреждении энергетической и портовой инфраструктуры после взрывов в Измаиле Одесской области сообщила Измаильская районная городская администрация. Украинская энергокомпания ДТЭК заявила об ударе по энергетическому объекту и отключении света в Одесской области. Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям, где это возможно, уточнили в компании. «Повреждения значительны», — добавили в ДТЭК.

В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Также по распоряжению «Укрэнерго» в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях проведены экстренные отключения, отметили в ДТЭК.

Кроме того, по Украине начались задержки поездов. По данным «Украинской железной дороги», обесточены некоторые участки дороги, часть поездов курсируют с задержками и по измененным маршрутам.

Так, по измененному маршруту следуют поезда Ивано-Франковск — Черкассы и Черкассы — Киев. Ориентировочная задержка первого — до двух часов, второго — около часа.

Глава Полтавской областной администрации Владимир Когут рассказал о повреждениях объектов нефтегазовой промышленности.

Ранее в октябре «Украинская правда» со ссылкой на источники в энергоотрасли писала, что украинцы этой зимой будут жить с длительными отключениями электричества. Наиболее сложная ситуация ожидается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

