В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы

В Киеве, Днепре, а также в Одесской области и на подконтрольной Украине части Запорожской области прогремели взрывы, сообщают региональные власти и «Суспiльне» в своих телеграм-каналах.

Так, о взрывах сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, отметив, что в городе работают силы ПВО. Глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров два раза сообщал о взрывах — в 1:10 мск и в 1:40 мск.

«Суспiльне» пишет о взрывах в Днепре, а также в Измаиле Одесской области. Глава Одесской ОВА Олег Кипер, в свою очередь, сообщил о воздушной тревоге в регионе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.