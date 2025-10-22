 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве, Днепре, а также в Одесской области и на подконтрольной Украине части Запорожской области прогремели взрывы, сообщают региональные власти и «Суспiльне» в своих телеграм-каналах.

Так, о взрывах сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, отметив, что в городе работают силы ПВО. Глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров два раза сообщал о взрывах — в 1:10 мск и в 1:40 мск.

Взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Суспiльне» пишет о взрывах в Днепре, а также в Измаиле Одесской области. Глава Одесской ОВА Олег Кипер, в свою очередь, сообщил о воздушной тревоге в регионе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Украина взрывы Киев
Материалы по теме
Мэр сообщил о взрывах в Харькове
Политика
Взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины
Политика
В Харьковской области прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 03:25
КНДР запустила баллистическую ракету Политика, 03:10
Трамп ответил на вопрос о дополнительных пошлинах для Китая Политика, 02:52
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы Политика, 02:30
В Дублине начались акции из-за обвинений мигранта в насилии над ребенком Политика, 02:24
Второй аэропорт ограничил полеты на фоне угрозы атаки дронов Политика, 01:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Вучич заявил о желании Европы отгородиться «занавесом» от России Политика, 01:49
Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином под вопросом Политика, 01:32
В Москве госпитализировали мужа актрисы Дружининой, кинооператора Мукасея Общество, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп раскрыл, когда станет известна судьба его встречи с Путиным Политика, 00:55
Дмитриев опроверг сообщения об отмене встречи Путина и Трампа Политика, 00:29
«Наказали себя». Как в России отреагировали на недопуск лыжников на Игры Спорт, 00:19