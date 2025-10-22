 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Сийярто назвал фейками новости об отмене встречи Путина и Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине

Распространяющиеся новости об отмене встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Будапеште являются провокацией с целью сорвать саммит по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своем Х.

«До тех пор, пока саммит действительно не состоится, ожидайте волну утечек, фейковых новостей и заявлений о том, что он не состоится», — написал в посту Сийярто.

Он подчеркнул, что политическая элита, поддерживающая конфликт на Украине старается сделать все, чтобы помешать проведению встречи. По словам венгерского политика, так происходит почти перед каждым заседанием Европейского совета — перед решениями по санкциям или по Европейскому фонду мира.

Кремль назвал преждевременным обсуждение участия ЕС в саммите в Будапеште
Политика
Дмитрий Песков

О проведении саммита в Будапеште Путин и Трамп договорились во время телефонного звонка 16 октября. Точная дата пока неизвестна. El Pais со ссылкой на несколько источников отмечала, что европейские чиновники в частном порядке называют будущий саммит «политическим кошмаром». Так, один из дипломатов сказал изданию, что выбранное место встречи «может быть выгодно России, поскольку усугубляет разногласия внутри ЕС насчет Кремля».

Позже, 21 октября, в Белом доме сообщили, что Трамп не планирует встречу с Путиным в ближайшее время, также не уточнив конкретных сроков. В тот же день CBS, ссылаясь на источники, сообщил, что подготовка к саммиту в настоящий момент приостановлена. По данным Reuters, проведению саммита угрожает позиция Москвы, которая выступает против идеи о немедленном прекращении огня на Украине. The Telegraph сообщила, что саммит был отменен после напряженного телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств двух стран. Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио созванивались накануне, 20 октября. Издание допускает, что Лавров во время беседы мог сообщить Рубио, что Россия не согласна на заморозку конфликта по текущей линии фронта.

