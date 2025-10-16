Трамп оценил разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

Президенты разговаривали чуть больше двух часов. По мнению Трампа, разговор «позволил достичь большого прогресса». Политики обсуждали урегулирование на Украине и торговлю США с Россией после завершения конфликта

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили телефонный разговор, об этом Трамп сообщил в Truth Social.

«Только что завершился мой телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным», — написал он.

CBS сообщил о начале разговора около 18:00.

В числе итогов беседы Трамп назвал следующее:

договоренность о встрече на будущей неделе высокопоставленных советников из двух стран;

в дальнейшем — встреча Путина и Трампа в Будапеште по Украине;

обсуждение торговли России и США после завершения конфликта на Украине.

Трамп пообещал, что проинформирует об итогах разговора украинского лидера Владимира Зеленского. Встреча с ним пройдет завтра, 17 октября, в Вашингтоне.

«Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор позволил достичь большого прогресса», — заключил Трамп.

Кремль на момент публикации материала не делал комментариев касательно разговора.

Последний раз Путин и Трамп общались лично и по телефону в августе. 15 августа прошел их саммит на Аляске — первая встреча президентов России и США за четыре года. 19 августа они провели телефонный разговор после того, как Трамп общался в Вашингтоне с Зеленским и лидерами Европы насчет урегулирования.