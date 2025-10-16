 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Трамп оценил разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Сюжет
Переговоры России и США
Президенты разговаривали чуть больше двух часов. По мнению Трампа, разговор «позволил достичь большого прогресса». Политики обсуждали урегулирование на Украине и торговлю США с Россией после завершения конфликта
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили телефонный разговор, об этом Трамп сообщил в Truth Social.

«Только что завершился мой телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным», — написал он.

CBS сообщил о начале разговора около 18:00.

В числе итогов беседы Трамп назвал следующее:

  • договоренность о встрече на будущей неделе высокопоставленных советников из двух стран;
  • в дальнейшем — встреча Путина и Трампа в Будапеште по Украине;
  • обсуждение торговли России и США после завершения конфликта на Украине.

Трамп пообещал, что проинформирует об итогах разговора украинского лидера Владимира Зеленского. Встреча с ним пройдет завтра, 17 октября, в Вашингтоне.

«Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор позволил достичь большого прогресса», — заключил Трамп.

Кремль на момент публикации материала не делал комментариев касательно разговора.

Зеленский обсудит с Трампом усиление давления на Россию
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Последний раз Путин и Трамп общались лично и по телефону в августе. 15 августа прошел их саммит на Аляске — первая встреча президентов России и США за четыре года. 19 августа они провели телефонный разговор после того, как Трамп общался в Вашингтоне с Зеленским и лидерами Европы насчет урегулирования.

Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Владимир Путин телефонные переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
