Трамп оценил разговор с Путиным перед встречей с Зеленским
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили телефонный разговор, об этом Трамп сообщил в Truth Social.
«Только что завершился мой телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным», — написал он.
CBS сообщил о начале разговора около 18:00.
В числе итогов беседы Трамп назвал следующее:
- договоренность о встрече на будущей неделе высокопоставленных советников из двух стран;
- в дальнейшем — встреча Путина и Трампа в Будапеште по Украине;
- обсуждение торговли России и США после завершения конфликта на Украине.
Трамп пообещал, что проинформирует об итогах разговора украинского лидера Владимира Зеленского. Встреча с ним пройдет завтра, 17 октября, в Вашингтоне.
«Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор позволил достичь большого прогресса», — заключил Трамп.
Кремль на момент публикации материала не делал комментариев касательно разговора.
Последний раз Путин и Трамп общались лично и по телефону в августе. 15 августа прошел их саммит на Аляске — первая встреча президентов России и США за четыре года. 19 августа они провели телефонный разговор после того, как Трамп общался в Вашингтоне с Зеленским и лидерами Европы насчет урегулирования.
