Президент Финляндии назвал условие, при котором с России снимут санкции

Президент Финляндии Стубб назвал условие, при котором с России снимут санкции
Сюжет
Война санкций
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Президент Финляндии Александр Стубб допустил, что антироссийские санкции могут начать «последовательно» отменять, если в украинском конфликте наступит прекращение огня и Россия выведет свои войска. Об этом сообщает The Times.

По его словам, план действий должен начинаться с разработки мер по выстраиванию доверия и окончания военных действий. Остальные вопросы, включая территориальные и вывод войск, следует обсуждать позже.

«Мы должны продолжать оказывать давление на Россию. Но если мы начнем с прекращения огня, а затем начнем рассматривать последовательное снятие санкций в качестве цены за прекращение Россией боевых действий и вывод войск, тогда я вижу в этом возможность», — сказал он. При этом Стубб подчеркнул, что Европа не собирается снимать санкции одномоментно.

21 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций Евросоюза против России. По его словам, Брюссель уже убрал оттуда все пункты, которые противоречат национальным интересам Венгрии. Однако, по словам Сийярто, политика Евросоюза провалилась, поскольку санкции не смогли остановить российско-украинский конфликт.

Сенат США отложил принятие проекта о санкциях до встречи Трампа и Путина
Политика
Капитолий,&nbsp;Вашингтон, США

Некоторых уступок также планировали добиться Австрия и Словакия. В МИДе Австрии впоследствии заявили, что не будут препятствовать введению санкций в отношении России. Ранее Австрия выдвигала требования касательно дел Raiffeisen Bank International (RBI). Вена просила отменить санкции в отношении компании Rasperia Trading: тогда бы RBI получил пакет акций (24%) строительной компании Strabag, которым владеет подсанкционная компания.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сообщил, что Братислава готова одобрить санкционные меры, если Еврокомиссия примет требования республики, касающиеся цен на электроэнергию и запрета двигателя внутреннего сгорания. «Наши предложения более или менее приняты», — отметил Бланар.

Россия считает санкции незаконными. Несмотря на большое число ограничений, экономика страны продолжает работать, появился «иммунитет» к рестрикциям, отмечали в Кремле.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
санкции Александр Стубб Финляндия
