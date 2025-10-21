 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Венгрия отказалась блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России

Сийярто: Будапешт не будет блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России
Будапешт не будет блокировать 19-й пакет санкций Евросоюза против России, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его слова передает Euractiv.

Глава ведомства заявил, что Брюссель уже убрал из него все пункты, «противоречащие национальным интересам» Венгрии.

«У нас нет планов его блокировать», — сказал он. — Нам удалось отменить все меры, которые противоречили бы нашим национальным интересам».

Однако, по словам Сийярто, политика Евросоюза провалилась, поскольку санкции не смогли остановить российско-украинский конфликт. На вопрос, участвовал ли он в обсуждении следующего раунда санкций, глава МИД ответил, что «не участвует в безумных вещах».

Каллас назвала не последним 19-й пакет санкций ЕС против России
Политика
Кая Каллас

Ранее EUоbserver писало, что принятие нового пакета санкций может быть отсрочено, поскольку Венгрия, Австрия и Словакия стремятся добиться для себя уступок и исключить некоторые меры.

Позже в МИД Австрии также заявили, что не будут препятствовать принятию нового пакета санкций.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сообщил, что Братислава готова одобрить санкционные меры, если Еврокомиссия примет требования республики, касающиеся цен на электроэнергию и запрета двигателя внутреннего сгорания.

«Наши предложения более или менее приняты», — отметил Бланар.

Новые санкции, как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, будут включать снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничительные меры против платежной системы «Мир», запрет на транзакции с компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть», санкции против 118 судов, которые подозреваются в транспортировке российской нефти, и др.

Россия считает санкции незаконными. Несмотря на большое число ограничений, экономика страны продолжает работать, появился «иммунитет» к рестрикциям, отмечали в Кремле.

Александра Озерова
Венгрия санкции Петер Сийярто Будапешт ЕС Еврокомиссия
