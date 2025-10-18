Австрия одобрит санкции против России, которые тормозила из-за Raiffeisen

Фото: Alex Halada / ZUMA / Global Look Press

Австрия решила не препятствовать принятию нового пакета санкций ЕС против России, хотя ранее выдвигала требования касательно Raiffeisen Bank International (RBI), сообщает Reuters.

«Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник», — приводит агентство цитату из заявления министерства иностранных дел страны.

Страна ранее просила, чтобы Евросоюз отменил санкции в отношении компании Rasperia Trading — тогда бы RBI получил пакет акций (24%) строительной компании Strabag, которыми владеет подсанкционная компания. Ранее Rasperia связывали с Олегом Дерипаской. В конце 2023-го Raiffeisen объявил, что приобретет долю Rasperia в Strabag через российский Райффайзенбанк, который после сделки должен был бы передать акции материнской группе в виде дивидендов.

В январе этого года Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить €2 млрд МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» и взамен принять на баланс акции Strabag на эквивалентную сумму. RBI обжаловал решение, но в апреле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его в силе. Глава RBI Йохан Штробль говорил, что деньги по иску уже в России.

Другие члены ЕС не поддерживали снятие ограничений, как отмечал Bloomberg, из-за опасений, что это создаст «прецедент». Financial Times писала, что в ЕС беспокоились из-за возможного укрепления позиций судов в России, которые в ответ на ограничительные меры выносят решения о конфискации западных активов, после отмены ограничений.