Австрия одобрит санкции против России, которые тормозила из-за Raiffeisen
Австрия решила не препятствовать принятию нового пакета санкций ЕС против России, хотя ранее выдвигала требования касательно Raiffeisen Bank International (RBI), сообщает Reuters.
«Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник», — приводит агентство цитату из заявления министерства иностранных дел страны.
Страна ранее просила, чтобы Евросоюз отменил санкции в отношении компании Rasperia Trading — тогда бы RBI получил пакет акций (24%) строительной компании Strabag, которыми владеет подсанкционная компания. Ранее Rasperia связывали с Олегом Дерипаской. В конце 2023-го Raiffeisen объявил, что приобретет долю Rasperia в Strabag через российский Райффайзенбанк, который после сделки должен был бы передать акции материнской группе в виде дивидендов.
В январе этого года Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить €2 млрд МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» и взамен принять на баланс акции Strabag на эквивалентную сумму. RBI обжаловал решение, но в апреле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его в силе. Глава RBI Йохан Штробль говорил, что деньги по иску уже в России.
Другие члены ЕС не поддерживали снятие ограничений, как отмечал Bloomberg, из-за опасений, что это создаст «прецедент». Financial Times писала, что в ЕС беспокоились из-за возможного укрепления позиций судов в России, которые в ответ на ограничительные меры выносят решения о конфискации западных активов, после отмены ограничений.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?