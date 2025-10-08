 Перейти к основному контенту
EUоbserver узнал о возможной отсрочке санкций из-за Венгрии и Словакии

EUоbserver: Венгрия и Словакия могут отстрочить принятие нового пакета санкций
Сюжет
Война санкций
Венгрия и Словакия стремятся добиться для себя уступок, из-за чего принятие 19-го пакета санкций ЕС может быть отсрочено, пишет EUоbserver
Виктор Орбан и Роберт Фицо
Виктор Орбан и Роберт Фицо (Фото: Zuzana Gogova / Getty Images)

Братислава и Будапешт могут отсрочить принятие 19-го пакета санкций. Словацкий премьер может затянуть этот вопрос на саммите лидеров ЕС 23 октября, пишет EUоbserver со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

Венгрия добивалась исключения из предложенного ЕС запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Словакия заявляет, что в целом не хочет новых санкций против России.

При этом Венгрия не грозила публично наложить вето на весь пакет, а Словакия как автопроизводитель на самом деле «надеется на обходной путь в законах ЕС», запрещающих двигатели внутреннего сгорания к 2035 году, говорится в материале.

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза
Политика
Фото:David Ramos / Getty Images

В Европе не раз выражали недовольство тем, что Орбан поддерживает Россию. Например, в июле 2024 года, после поездки Орбана в Москву, литовский президент Гитанас Науседа обвинил Орбана в подрыве авторитета председательства в ЕС.

В конце сентября 2025 года Орбан заявил, что западные страны больше не являются примером для подражания. Он призвал Венгрию найти собственный путь развития. «Нам нужна смелость — интеллектуальная, политическая и личная, чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания, и показать, что есть лучший путь», — написал он.

Словацкая партия «Смер», возглавляемая премьер-министром Фицо, была временно отстранена от участия в Партии европейских социалистов после того, как он в третий раз возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года. Причиной окончательного разрыва считается в том числе сближение Фицо с Россией.

Словакия продолжит реализовывать суверенную политику, исходя из национальных интересов, подчеркивал премьер страны.

19 сентября Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций против России. В нем предусмотрены санкции против третьих стран за помощь российскому ВПК, отказ от российского сжиженного природного газа к 2027 году, ужесточение экспортного контроля для промышленности России, Индии и Китая и другие меры.

Москва считает санкции западных стран незаконными. В Кремле отмечали, что ограничения не способны изменить политику Москвы и у российской экономики выработался к ним определенный иммунитет.

