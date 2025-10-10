 Перейти к основному контенту
Саммит Путина и Трампа на Аляске⁠,
0

Ушаков сообщил об уступках России в ходе саммита на Аляске

Ушаков: Россия пошла на определенные уступки в ходе саммита на Аляске
Сюжет
Саммит Путина и Трампа на Аляске
Ушаков рассказал, что в Анкоридже Путин пошел на «определенные уступки», связанные с урегулированием конфликта на Украине. По его словам, этот «шаг навстречу» связан с тем, что США «должны получить от блока европейцев и украинцев»
Пресс-конференция Владимира Путин и Дональда&nbsp;Трампа&nbsp;на военной базе в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа 2025 года
Пресс-конференция Владимира Путин и Дональда Трампа на военной базе в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа 2025 года (Фото: Daniel Torok / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске выразил готовность пойти на уступки с целью урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

«Мы там [в Анкоридже] пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это, — сказал Ушаков. — Уступка, или, скорее, наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев».

Выступая на саммите СНГ в Душанбе, Путин заявил, что Россия положительно оценивает результаты саммита на Аляске и придерживается их при урегулировании украинского конфликта. «Я бы хотел именно в таком узком кругу вас проинформировать о результатах [встречи на Аляске], которые мы в целом оцениваем положительно, и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», — отметил Путин.

Путин раскрыл президентам стран СНГ итоги встречи на Аляске
Политика
Владимир Путин

Путин встретился с Трампом 15 августа на военной базе в Анкоридже, штат Аляска. Одной из тем обсуждения двух лидеров стал украинский кризис. Они не достигли соглашения по нему, но отметили продуктивность переговоров.

Заместитель главы МИД России, член российской делегации на переговорах в Стамбуле Михаил Галузин заявил РБК, что «позитивный импульс», который был придан встречей на Аляске, «оказался выхолощенным». Замглавы МИДа Сергей Рябков также отмечал, что импульс по урегулированию конфликта на Украине, появившийся после саммита российского и американского президентов, оказался исчерпан.

Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сказал, что заявления об исчерпании импульса встречи на Аляске неверны. «Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже», — сказал Ушаков. Он добавил, что контакты между администрациями президентов России и США продолжаются.

О «живом импульсе» Анкориджа говорил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Учитывая, что Россия движется в сторону мирного урегулирования, можно сказать, что этот импульс жив, будем надеяться, будет жить дальше, что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование», — заявил он.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Алена Нефедова
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
