Зеленский заявил, что Россия «проиграла» Европу Соединенным Штатам

Зеленский заявил, что Россия «проиграла» Европу США не без помощи Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «проиграла» Европу Соединенным Штатам Америки в области газоснабжения. К этому, по его словам, причастна и Украина. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Американцы все равно полностью вытеснят российский газ из Европы. Мы должны понять — несмотря на те или иные договоренности, Россия Европу проиграла американцам. Безусловно, Украина помогла», — сказал он. Зеленский также добавил, что Вашингтон заинтересован в выходе на ее газовый рынок. Он уточнил, что речь идет о газовом проекте в Одессе, где может появиться LNG-терминал (регазификационный терминал сжиженного природного газа).

20 октября Совет Европейского союза официально утвердил план по поэтапному отказу от импорта российского газа. Согласно принятому решению, полный запрет на поставки вступит в силу с 1 января 2026 года, но с предусмотренными переходными периодами для существующих контрактов. Краткосрочные соглашения, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до середины июня 2026 года, а долгосрочные контракты сохранят силу до 1 января 2028 года.

В ЕК объяснили отказ от газа из России не только конфликтом на Украине
Политика
Дэн Йоргенсен

В Совете ЕС подчеркивают, что эта мера направлена на создание устойчивого и независимого энергетического рынка Европейского союза при одновременном обеспечении безопасности поставок. Изначальный проект поэтапного отказа от российских энергоносителей был представлен Европейской комиссией еще в мае, а позднее Reuters сообщал о рассмотрении Европарламентом вариантов ускорения этого процесса с полным прекращением импорта к январю 2027 года.

Несмотря на призывы США к более раннему отказу от российского топлива, в ЕС отмечали объективные трудности, включая позицию Венгрии и Словакии. Венгерские власти последовательно заявляют о намерении продолжать закупки российского газа, оценивая потенциальные потери от перехода на альтернативные источники в $10 млрд. Будапешт также отклонял требования Вашингтона прекратить импорт российской нефти.

Президент России Владимир Путин ранее указывал на негативные последствия отказа европейских стран от российских энергоресурсов, ссылаясь на данные Евростата о снижении промышленного производства в еврозоне на 1,2% в июле 2025 года по сравнению со средними показателями 2021 года. Российские власти рассматривают западные санкции как противоправные меры.

