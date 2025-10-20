Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «проиграла» Европу Соединенным Штатам Америки в области газоснабжения. К этому, по его словам, причастна и Украина. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Американцы все равно полностью вытеснят российский газ из Европы. Мы должны понять — несмотря на те или иные договоренности, Россия Европу проиграла американцам. Безусловно, Украина помогла», — сказал он. Зеленский также добавил, что Вашингтон заинтересован в выходе на ее газовый рынок. Он уточнил, что речь идет о газовом проекте в Одессе, где может появиться LNG-терминал (регазификационный терминал сжиженного природного газа).

20 октября Совет Европейского союза официально утвердил план по поэтапному отказу от импорта российского газа. Согласно принятому решению, полный запрет на поставки вступит в силу с 1 января 2026 года, но с предусмотренными переходными периодами для существующих контрактов. Краткосрочные соглашения, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до середины июня 2026 года, а долгосрочные контракты сохранят силу до 1 января 2028 года.

В Совете ЕС подчеркивают, что эта мера направлена на создание устойчивого и независимого энергетического рынка Европейского союза при одновременном обеспечении безопасности поставок. Изначальный проект поэтапного отказа от российских энергоносителей был представлен Европейской комиссией еще в мае, а позднее Reuters сообщал о рассмотрении Европарламентом вариантов ускорения этого процесса с полным прекращением импорта к январю 2027 года.

Несмотря на призывы США к более раннему отказу от российского топлива, в ЕС отмечали объективные трудности, включая позицию Венгрии и Словакии. Венгерские власти последовательно заявляют о намерении продолжать закупки российского газа, оценивая потенциальные потери от перехода на альтернативные источники в $10 млрд. Будапешт также отклонял требования Вашингтона прекратить импорт российской нефти.

Президент России Владимир Путин ранее указывал на негативные последствия отказа европейских стран от российских энергоресурсов, ссылаясь на данные Евростата о снижении промышленного производства в еврозоне на 1,2% в июле 2025 года по сравнению со средними показателями 2021 года. Российские власти рассматривают западные санкции как противоправные меры.