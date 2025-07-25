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Война санкций ,  
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Reuters узнал о планах ЕС ускорить отказ от российского газа

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Война санкций
Европарламентарии предлагают прекратить импорт российского газа к началу 2027 года, а не к концу, как предлагается в дорожной карте ЕК. Дипломаты не исключили, что инициативу будут использовать как рычаг для обсуждения других мер
Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / Global Look Press
Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / Global Look Press

Европарламент рассматривает предложения о том, чтобы ускорить отказ ЕС от российского газа на один год и свернуть импорт в январе 2027 года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на документы. Ранее речь шла о конце 2027-го.

Еврокомиссия в июне 2025 года внесла предложение о постепенном отказе от импорта российского газа к 1 января 2028 года. Сейчас чиновники и законодатели из Брюсселя готовятся к переговорам со странами Европейского союза по вопросам отказа от российского газа и запрете его импорта, напоминает агентство.

Европарламентарии Инесе Вайдере из правоцентристской Европейской народной партии (крупнейшей парламентской группы) и Вилле Ниинистё из Партии зеленых, прорабатывающие эту инициативу, предложили перенести срок на 1 января 2027 года.

Дипломаты из нескольких европейских стран сообщили Reuters, что их правительства вряд ли согласятся перенести реализацию меры на год. Они допустили, что европейские законодатели попытаются оказать давление и использовать предложение как отправную точку для обсуждения других изменений.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Вайдере предлагала обязать правительства применять штрафные санкции к компаниям, нарушающим запрет, вплоть до отзыва лицензий на торговлю энергоносителями, напоминает Reuters. Ниинисте кроме газа выступает за полный запрет импорта российской нефти с 1 января 2027 года, хотя подобных предложений Еврокомиссия не выдвигала.

В 2024 году Европа получила из России около 19% всего импортированного газа. Поставки идут по трубопроводу «Турецкий поток», также союзу поставляется СПГ. Ожидается, что к 2025 году эта доля сократится до 13% по сравнению с примерно 45% до 2022 года, пишет Reuters.

Европейская комиссия (ЕК) представила план по постепенному отказу от российских энергоносителей в мае. Предлагается прекратить спотовые контракты с поставщиками российского газа к концу 2025 года, приостановить новые, ограничить импорт урана и принять новые меры по борьбе с «теневым флотом».

Страны Запада после начала военной операции на Украине ввели масштабные санкции против российского энергетического сектора.

Москва считает ограничения незаконными. Российские власти неоднократно подчеркивали, что стране удалось снизить зависимость от экспорта углеводородов. К весне 2025 года доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета составляла всего четверть, говорил министр финансов Антон Силуанов.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отмечал, что страна не должна чрезмерно полагаться на нефтегазовые доходы. Сейчас возникла ситуация, когда стране «и нефть, и газ пытаются отрубить», и если бы Россия покупала все за средства с продажи топлива, она утратила бы свою конкурентоспособность, а после — суверенитет, говорил он.

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