В ЕК объяснили отказ от газа из России не только конфликтом на Украине

Еврокомиссар: отказ от газа из России введен для будущего, а не из-за Украины

ЕС не должен «повторять ошибку» с зависимостью от российских энергоносителей, заявил еврокомиссар Йоргенсен. С нового года объединение начнет поэтапный отказ от покупки российского газа

Дэн Йоргенсен (Фото: Ronald Wittek / EPA / ТАСС)

Решение ЕС отказаться от российского газа касается не только нынешней ситуации на Украине, но принимается и для будущего, заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, передает Bloomberg.

«Это касается не только нынешнего конфликта. Это для будущего. Мы никогда больше не должны повторять эту ошибку», — сказал он.

20 октября Совет ЕС утвердил план отказа от импорта газа из России. Мера будет реализована поэтапно: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих соглашений. В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025-го, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028-го.

Это решение — часть более масштабного плана ЕС RePowerEU, согласно которому объединение хочет полностью избиваться от зависимости от российского топлива. Bloomberg отмечает, что также обсуждаются санкции в отношении импорта российского СПГ с 2027 года.

Венгрия и Словакия отказ от газа не поддержали.

Власти ЕС неоднократно заявляли, что с 2022 года уже снизили зависимость от российских энергоносителей. 16 октября президент Владимир Путин описал последствия отказа Европы от российских ресурсов. По его словам, страны континента столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен на фоне своего решения.

Как отметил Путин, спрос на газ в Европе находится на уровне ниже 2019 года, в том числе из-за спада в промышленности, в то время как потребление в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке растет. Россия не раз подчеркивала, что переориентировалась на другие рынки, после того как ей стали закрывать доступ к европейскому. Путин указал, что газовый экспорт после потери традиционного рынка сбыта упал, но уже идет рост, хотя полного восстановления пока не достигнуто.