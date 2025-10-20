Совет ЕС принял план по запрету импорта российского газа с оговорками

Фото: Eric Vidal / Keystone Press Agency / Global Look Press

Совет ЕС утвердил план по отказу от импорта российского газа, говорится в заявлении органа.

В соответствии с ним, отказ от российского сырья будет поэтапным: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. В частности, краткосрочные контракты, заключённые до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.

Материал дополняется.