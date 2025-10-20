 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

РВИО предложило Днепр называть Днепропетровском

Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на город Днепр
Вид на город Днепр (Фото: Анатолий Красножон / ТАСС)

Российским ученым, учителям, журналистам и политикам следует в общественном пространстве использовать исторические географические и топонимические названия на территории Украины, а не полученные в результате переименования в последние годы. С таким обращением выступило Российское военно-историческое общество (текст есть у РБК).

«Признавая важность народного волеизъявления и учитывая выявленные в результате проводившихся в 2015–2016 годах на Украине социологических опросов предпочтения местных жителей относительно исторических названий их населенных пунктов, мы предлагаем в дальнейшем использовать следующие топонимы», — говорится в документе.

В обращении названы такие топонимы:

  • «Днепр» — город Днепропетровск (основан в 1787 году императрицей Екатериной II как Екатеринослав, в 1926 году переименован в Днепропетровск);
  • «Кропивницкий» — город Елизаветград (основан в 1752 году по указу императрицы Елизаветы Петровны, в советское время — Зиновьевск, Кирово, Кировоград);
  • «Переяславль» Киевской обл. — город Переяславль-Хмельницкий (1654 году — здесь состоялась Переяславская рада, название с 1943 года);
  • «Вараш» Ровенской обл. — город Кузнецовск (основан в 1973 году, назван в честь советского разведчика Н.Кузнецова).

Авторы обращения отметили, что список не является исчерпывающим и Научный совет общества готов рассмотреть другие предложения для «проработки и опубликования».

Массовые переименования украинских населенных пунктов начались в 2015 году после принятия в стране пакета законов о декоммунизации. В них осуждался коммунистический режим, а также устанавливался запрет пропаганды советской символики.

После начала военной спецоперации в феврале 2022 года этот процесс активизировался. В мае 2022 года в стране приняли закон о «десоветизации» законодательства Украины, по которому из украинских законов убрали упоминания коммунизма и ссылки на документы Коммунистической партии.

В июне 2022 года Министерство культуры Украины создало Совет по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он занялся координацией решений о «демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого».

В 2023 году Верховная рада приняла закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». После этого национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать более чем 1,4 тыс. населенных пунктов, в том числе город Запорожье. Позднее этот список сократили, чтобы «унять страсти».

