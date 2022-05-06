В Раде заявили о подписании Зеленским закона о «десоветизации»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства, сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.
По его словам, из украинского законодательства убрали упоминания о «победах Великой Октябрьской социалистической революции» и стремлении «претворять в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества», а также ссылки на программы, разработанные Коммунистической партией. Кроме того, документом отменены почти 1200 актов органов государственной власти СССР и Украинской ССР.
Правительству поручено привести все нормативные акты в соответствие с изменениями в законодательстве и проработать новый Трудовой и Жилищный кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях, добавил Стефанчук. По его словам, принятие закона Верховной радой позволило сделать то, что не удавалось депутатам за последние 30 лет независимости.
Верховная рада приняла закон о «десоветизации» украинского законодательства в апреле, писал УНИАН. За него проголосовали 293 депутата из 450.
Закон предусматривает, что на Украине больше не применяются ряд актов, принятых государственными органами СССР и Украинской ССР за исключением тех, которые не противоречат Конституции Украины и закона о правопреемстве, писало агентство.
Украина с 2014 года ведет политику по «декоммунизации» страны, в рамках которой запретила деятельность Коммунистической партии, демонтировала ряд памятников советским государственным и партийным деятелям, а также начала переименование топонимов «коммунистического происхождения».
МИД России неоднократно критиковал украинскую политику в этом направлении, называя ее «антироссийской», а российский президент Владимир Путин заявлял о создании «недругами» России нового геополитического оружия и превращении Украины в «анти-Россию».