В Раде заявили о подписании Зеленским закона о «десоветизации»

Законом о «десоветизации» отменятся почти 1200 актов органов власти СССР и Украинской ССР, сообщил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / ZUMA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства, сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

По его словам, из украинского законодательства убрали упоминания о «победах Великой Октябрьской социалистической революции» и стремлении «претворять в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества», а также ссылки на программы, разработанные Коммунистической партией. Кроме того, документом отменены почти 1200 актов органов государственной власти СССР и Украинской ССР.

Правительству поручено привести все нормативные акты в соответствие с изменениями в законодательстве и проработать новый Трудовой и Жилищный кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях, добавил Стефанчук. По его словам, принятие закона Верховной радой позволило сделать то, что не удавалось депутатам за последние 30 лет независимости.

Верховная рада приняла закон о «десоветизации» украинского законодательства в апреле, писал УНИАН. За него проголосовали 293 депутата из 450.

Закон предусматривает, что на Украине больше не применяются ряд актов, принятых государственными органами СССР и Украинской ССР за исключением тех, которые не противоречат Конституции Украины и закона о правопреемстве, писало агентство.

Украина с 2014 года ведет политику по «декоммунизации» страны, в рамках которой запретила деятельность Коммунистической партии, демонтировала ряд памятников советским государственным и партийным деятелям, а также начала переименование топонимов «коммунистического происхождения».

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МИД России неоднократно критиковал украинскую политику в этом направлении, называя ее «антироссийской», а российский президент Владимир Путин заявлял о создании «недругами» России нового геополитического оружия и превращении Украины в «анти-Россию».