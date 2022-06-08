На Украине создадут Совет по дерусификации и декоммунизации

Он будет координировать процесс обсуждения вопросов демонтажа объектов советского прошлого на Украине. В Минкульте сообщили, что процесс замены российского наследия на украинское должен проходить «цивилизованно»

Министерство культуры и информационной политики инициировало создание нового совещательного органа — Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, говорится в Telegram-канале ведомства. Совет будет создан при министерстве и Украинском институте национальной памяти.

«Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого, и далее координировать его с Советом», — пояснили в Минкульте.

Там уточнили, что на фоне начала военной операции России запрос на замену советского и российского наследия на украинское «значительно активизировался». При этом в министерстве подчеркнули, что эти процессы должны проходить «цивилизованно».

В 2015 году на Украине был принят ряд законов о декоммунизации, в которых осуждались коммунистический и национал-социалистический тоталитарные режимы на Украине, а также устанавливался запрет пропаганды их символики. При этом запреты не распространялись на государственные награды, полученные до 1991 года, музейные экспозиции, тематические выставки.

В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В законе прописано требование к руководству страны, парламентариям, судьям, прокурорам, сотрудникам Нацбанка Украины, офицерам-контрактникам, педагогам и медикам владеть украинским языком и использовать его на работе. Кроме того, по закону все граждане Украины должны знать язык.

В начале мая председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства. В рамках новой нормы из законодательства убираются упоминания о «победах Великой Октябрьской социалистической революции» и стремлении «претворять в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества», а также ссылки на программы, разработанные Коммунистической партией.

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После начала российской спецоперации на Украине начали переименовывать улицы, чьи названия были связаны с Россией, а также демонтировать памятники. Так, в середине апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении переименовать улицы, проспекты и станции с «российскими» названиями. Например, сквер в Голосеевском районе столицы, который носил неофициальное название сквера дружбы между Киевом и Москвой, решено было назвать в честь героев Мариуполя.

Во Львове в свою очередь решили переименовать не менее 30 улиц, названных в честь российских деятелей.

Помимо этого, Кличко заявлял о готовящемся демонтаже часть мемориала Дружбы народов, посвященного воссоединению Украины и России. Часть, о которой шла речь, — бронзовые скульптуры двух рабочих.

В Харькове в апреле был снесен памятник маршалу СССР Георгию Жукову. В СК России заявляли, что это сделали участники украинских националистических вооруженных формирований.