В Одесской области переименовали названные в честь националистов улицы

Одесса, Украина (Фото: Анастасия Власова / Getty Images)

Несколько сел Одесской области сменили названия улиц, которые до этого носили имена украинских националистов, на «нейтральные», пишет издание «Думская». Решение о переименовании топонимов сразу в восьми селах приняли на сессии местного совета.

Так улица Романа Шухевича стала Бархатной, а Ивана Липы — Тихой. По решению того же совета иначе стала называться и улица имени поэта Сергея Есенина, теперь это Вишневая.

Глава Дальницкой общины, куда входят все восемь прибрежных сел, объяснил, что это временное решение и в планах дать имена Шухевича и Липы «центральным улицам, а не закоулкам».

На Украине с 2015 года, когда был принят закон о декоммунизации, происходит переименование улиц и демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей. После начала военной спецоперации в феврале 2022 года эта работа активизировалась,

Так летом 2024 года глава Одесской области Олег Кипер распорядился переименовать более 80 объектов, в том числе улицы Пушкинскую, Паустовского, Бабеля, Жванецкого, Ильфа и Петрова.

В июле 2025 года власти Одессы одобрили переименование улицы Чапаева.