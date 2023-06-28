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Украинская комиссия по языку рекомендовала переименовать Запорожье

Украинская комиссия по стандартам языка рекомендовала переименовать Запорожье
Нацкомиссия по стандартам языка рекомендовала изменить названия более чем 1,4 тыс. населенных пунктов, среди них оказалось и Запорожье. Оно либо не соответствует нормам «мовы», либо касается «российской имперской политики»
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать город Запорожье, следует из решения, опубликованного на сайте комиссии.

Название внесли в перечень тех, что «могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка или касаться российской имперской политики». В чем именно заключается несоответствие, в документе не поясняется.

Комиссия дала местным властям шесть месяцев на то, чтобы либо обосновать целесообразность сохранения названия Запорожье, либо предложить новое. Если это не будет сделано, то вопрос будет решаться Верховной Радой по решению комиссии.

Запорожье получило свое нынешнее название в 1921 году, до этого город назывался Александровском.

Всего комиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тыс. населенных пунктов. Среди названий, которые должны быть изменены только в Запорожской области, — Красное поле, Тракторное, Трудовик, Фабричное, Авангард, Ясная поляна, Московка, Тамбовка и др. Комиссия представила перечни по каждому региону.

Решение было принято «во исполнение закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», говорится на сайте комиссии.

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В последние годы в стране часто переименовывают улицы, поселки и города, в основном — в рамках декоммунизации. Из наиболее крупных населенных пунктов свое название поменял Днепропетровск — с 2016 года он стал Днепром. Тогда же был переименован расположенный выше по течению реки Днепродзержинск — в Каменское.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Запорожье переименование городов
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