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На Украине отказались от переименования Запорожья, чтобы «унять страсти»

Украинская комиссия по языку передумала переименовывать Запорожье
Перечень из 1,4 тыс. названий сократили, чтобы «унять страсти и вернуть исполнение требований закона в законодательное поле» после обращения Минобрнауки страны, Украинского института национальной памяти, омбудсмена и депутатов

Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка исключила Запорожье из списка топонимов, названия которых рекомендуется изменить из-за «несоответствия лексическим нормам украинского языка» или отношения к «российской имперской политике». Обновленный перечень опубликован на сайте комиссии.

Как пояснила пресс-служба комиссии в телеграм-канале, решение приняли, чтобы «унять страсти и вернуть исполнение требований закона в законодательное поле». Также члены комиссии учли обращения Министерства образования и науки Украины, Украинского института национальной памяти, уполномоченного по защите украинского языка и депутатов.

«[Комиссия] внесла изменения в решение № 230 и сократила перечень названий сел, поселков и городов только к наименованиям, требующим исправления правописания или воспроизведения на украинском языке», — сказано в сообщении.

Нацкомиссия Украины по стандартам языка рекомендовала изменить названия более чем 1,4 тыс. населенных пунктов, в том числе Запорожья, в конце июня. В документе с рекомендациями говорилось, что существующие топонимы либо «не соответствуют лексическим нормам украинского языка», либо «касаются российской имперской политики». В чем именно заключается несоответствие, комиссия не уточняла. Решение приняли «во исполнение закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Члены комиссии дали властям шесть месяцев, чтобы обосновать целесообразность сохранения названия Запорожья, или предложить новое. Если бы требование не удовлетворили, вопрос разрешала бы Верховная рада по решению комиссии.

Запорожье получило свое нынешнее название в 1921 году, до этого город назывался Александровском.

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После начала российской спецоперации на Украине переименовали десятки населенных пунктов и улиц. Так, село Московское в Сумской области переименовали в Киевское, а улицу Карла Маркса в столице — в улицу Иоганна Вольфганга Гете. Однако названия городов меняли и до начала боевых действий. Так, в 2016 году, Днепропетровск переименовали в Днепр.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Запорожье Украина государственный язык
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