Сквер в Чернигове переименовали в честь Трампа

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

В Чернигове переименовали сквер «Сказка» в сквер Трампа, сообщило «Суспільне Чернігів».

Решение о переименовании сквера в микрорайоне Шерстянка поддержали 22 депутата на сессии черниговского горсовета.

Сквер переименовали «в целях чествования выдающихся политических лидеров современности, а также привлечения международного внимания к восстановлению города-героя Чернигова», говорится в пояснительной записке.

«Жители Чернигова выражают искреннюю надежду, что в период новых международных вызовов именно [президенту США] Дональду Трампу удастся приложить усилия для прекращения очередной войны и достижения устойчивого мира», — говорится в записке.

Инициатор переименования и глава фракции «Европейская солидарность» Марина Семененко в соцсетях отметила, что следующим шагом станет обращение к президенту США и его семье с приглашением в гости в город-герой Чернигов.

В Украинском институте национальной памяти раскритиковали переименование сквера. «Это чрезвычайно грубое нарушение закона», — заявили в организации.

В марте два кафе в Киеве, названных в честь Трампа — Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station, — переименовали. Тогда американский президент временно приказал приостановить всю военную помощь Украине.