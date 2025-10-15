Переговоры Путина и аш-Шараа продолжались более двух с половиной часов
Российско-сирийские переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа завершились, сообщает «РИА Новости».
Встреча продолжалась более двух с половиной часов.
Путин и аш-Шараа на первом этапе провели переговоры в узком составе, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием членов делегаций.
В частности, лидер Сирии подчеркнул, что власти страны намерены попытаться перезапустить отношения с Россией. Он также заявил об исторических связях Москвы и Дамаска, а также отметил усилия сирийских властей по достижению политических целей.
Перед визитом в российскую столицу Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия установила спокойные отношения с Россией. По его мнению, отношения Дамаска с Москвой не противоречат его взаимодействию с Западом и конкретно с США.
Аш-Шараа возглавил Сирию после свержения правительства Башара Асада в декабре 2024 года. Последний вместе с семьей получил убежище в России.
В январе 2025 года российская делегация посетила Дамаск. Спустя месяц Путин впервые созвонился с Ахмедом аш-Шараа. В диалоге российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит поддерживать Сирию и оказывать ей гуманитарную помощь.
У России сохраняются военные базы в сирийских городах Тартус и Хмеймим. Однако глава российского МИДа Сергей Лавров говорил о необходимости пересмотра их функционала.
