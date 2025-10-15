Reuters узнал, что Сирия потребует выдачи Асада на переговорах в Москве
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве официально потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада для суда по делу о его предполагаемых преступлениях, сообщил источник Reuters. Об этом также пишет Al Wakeel News.
По данным агентства, аш-Шараа также намерен обсудить вопрос о дальнейшем присутствии российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.
Аш-Шараа приедет в Россию с рабочим визитом 15 октября и проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, сообщали в Кремле. Они обсудят «текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке», отмечается в сообщении.
О запросе новых властей в Дамаске на выдачу Асада сообщается не впервые. В январе 2025 года Reuters со ссылкой на источник уже писал, что такое требование Москве выдвинул аш-Шараа.
Материал дополняется
