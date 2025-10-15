 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Reuters узнал, что Сирия потребует выдачи Асада на переговорах в Москве

Башар&nbsp;Асад
Башар Асад (Фото: Global Look Press )

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве официально потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада для суда по делу о его предполагаемых преступлениях, сообщил источник Reuters. Об этом также пишет Al Wakeel News.

По данным агентства, аш-Шараа также намерен обсудить вопрос о дальнейшем присутствии российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

Аш-Шараа приедет в Россию с рабочим визитом 15 октября и проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, сообщали в Кремле. Они обсудят «текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке», отмечается в сообщении.

О запросе новых властей в Дамаске на выдачу Асада сообщается не впервые. В январе 2025 года Reuters со ссылкой на источник уже писал, что такое требование Москве выдвинул аш-Шараа.

Материал дополняется

Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Ахмед аш-Шараа Башар Асад Владимир Путин переговоры
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
Башар Асад фото
Башар Асад
политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
