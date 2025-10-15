Свергнувший Асада аш-Шараа заявил о перезапуске отношений с Россией
Власти Сирии намерены попытаться перезапустить отношения с Россией, заявил президент республики на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.
«Постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и Вас с новой Сирией. Самое важное сейчас, конечно же, стабильность — стабильность и в стране, и в регионе в целом», — сказал аш-Шараа.
Аш-Шараа возглавил Сирию после падения правительства Башара Асада в декабре 2024 года. Последний вместе с семьей получил убежище в России.
Он также заявил об исторических связях России и Сирии, а также отметил усилия сирийских властей по достижению политических целей. В этом процессе, по словам аш-Шараа, у России будет серьезная роль.
«Мы сегодня живем в новом дне новой Сирии, мы также знакомим эту новую Сирию с миром, и мир знакомится с новой Сирией», — добавил он.
Незадолго до прибытия в Москву с рабочим визитом аш-Шараа сказал, что его страна выстраивает отношения с Россией и Китаем, исходя из своих стратегических интересов. Отношения с этими странами сирийский президент назвал спокойными.
«Наши отношения с Россией не противоречат нашим отношениям с Западом или США», — заключил он.
